قضايا وضعت نجوم الكرة والفن خلف القضبان.. رمضان صبحي في قفص الاتهام بسبب التزوير.. فتوح في واقعة دهس.. و4 فنانات أمام ساحات المحاكم

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي، ليقف اللاعب في قفص الاتهام ينتظر حكم المحكمة هو وآخرين.

وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لحين حضور محامي المتهم الأول، مع حبس رمضان صبحي للجلسة القادمة، الأمر الذي جعل المحكمة تصدر قرارا بحبس اللاعب بسجن أكتوبر المركزي لحين استكمال نظر الجلسة اليوم.

وفي هذا التقرير ترصد فيتو، قرارات صدرت ضد بعض مشاهير الكرة على ذمة قضايا متداولة جعلتهم يقفون خلف القضبان، كما ترصد بلاغات تقدمت بها مشاهير من الفنانات ضد مجهولين بتهمة التشهير بهم.

تلك القضايا والبلاغات نالت بالفترة الأخيرة ردود فعل واسعة من السوشيال ميديا نسرد أبرزها في السطور التالية.

مشاهير كرة خلف القضبان



رمضان صبحي

مع نظر ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 أخرين بتهمة التزوير، صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بحبس رمضان صبحي على ذمة القضية يوم السبت الماضي، وتم ترحيله في حراسة أمنية من مركز أبو النمرس لسجن أكتوبر العمومي الذي قضي فيها 3 ليالي داخل قضبان السجن، لحين الجلسة المقررة عقدها اليوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 نوفمبر.

أحمد فتوح

صدر ضد اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، في واقعة دهس مواطن تحت تأثير المخدرات بالساحل الشمالي، حكما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة، من محكمة جنايات مطروح، ليستأنف اللاعب على الحكم خلال المدة القانونية، ليصدر بعد ذلك حكما في فبراير الماضي برفض استئناف اللاعب وتأييد حكم الحبس مع الإيقاف.



حسين الشحات

صدر ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حكما من محكمة جنح مدينة نصر بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، ليستأنف اللاعب على الحكم لتؤيد جنح مستأنف الحكم.

الفنانة شيرين عبدالوهاب

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب ومكير أعمالها السابق.

حيث حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر فى قسم الشرطة الخميس الماضي ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

كما حرر يوسف سرور، المدير السابق لحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد اتهم فيه شيرين بسبه وتهديده على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها.

الفنانة دينا الشربيني

تلقت جهات التحقيق المختصة البلاغات المقدمة من الفنانة دينا الشربيني ، لمباحث الانترنت ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل.

وأكدت الفنانة دينا الشربيني في بلاغاتها أن الصفحات محل البلاغ تعمدت الإساءة وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال تداول محتوى مسيء، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته.

الفنانة منال عبد اللطيف

تصدرت الفنانة منال عبد اللطيف محركات البحث على جوجل بعدما شاركت صورا لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب، ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة مثلها مثل ذويها من الفنانات، وذلك بعدما شاركت الفنانة صور لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة من صفحات السوشيال.

اتخذت الفنانة منال عبد اللطيف، الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر محتوى تضمن الخوض في حياتها الخاصة والتشهير بها عقب ظهورها بدون الحجاب في أحد الاحتفالات.

المطربة رحمة محسن

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة بلاغ الفنانة رحمة محسن إلى ضد المذيعة مروة صبري ورئيس القناة وفريق الإعداد إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ للفنانة.

