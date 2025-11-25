محضر رسمي ضد صاحب كلب "بيتبول" بالهرم

18 حجم الخط

حرر أحد سكان منطقة حدائق الأهرام، محضرًا رسميًا بنقطة شرطة الرماية يحمل رقم 18979، إداري الهرم، اتهم فيه مالك كلب من فصيلة البيتبول بتعريض حياة المواطنين للخطر، بعدما ظهر داخل أحد الشوارع بصحبة فتاة تتركه حرًا، ما أدى إلى تهديد حياة الأهالي، خاصة الأطفال وكبار السن.

وطالب المبلغ في المحضر الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمنع وقوع أي حوادث محتملة.

وتواصل قوات الأمن جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وإخطار الجهات المعنية من الطب البيطري بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

