انتخابات مجلس النواب 2025، نتائج الحصر العددي لأصوات اللجنة 27 بالساحل (صور)

شهدت اللجنة الفرعية رقم (27)، ومقرها مركز قسم شرطة الساحل، انطلاق أعمال الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025 (المرحلة الثانية)، وذلك تحت إشراف المستشار حمادة إلياس، وسط حضور مندوبي المرشحين والإعلام.

بيانات اللجنة وعدد المشاركين في التصويت

وأظهرت الحصر العددي أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كشوف اللجنة بلغ 10232 ناخبًا، فيما أدلى 604 ناخبين بأصواتهم.

وجاءت الأصوات الباطلة بعد الفرز الأولي بـ 39 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 565 صوتًا.

نتائج الحصر العددي للمرشحين بعد عملية الفرز

أسفرت نتائج الحصر العدد بعد فرز الأصوات الصحيحة داخل اللجنة عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:

أبانوب عزت معوض – وشهرته أبانوب عزت عزيز: 404 صوتًا

عمرو كمال مصطفى الجوهري – وشهرته عمرو الجوهري: 114 صوتًا

البير أنسي أنور سلامة – وشهرته البير أنسي: 16 صوتًا

عادل عربي أحمد أمين أبو طالب – وشهرته عادل عربي: 13 صوتًا

شكري مصطفى عزب عبده – وشهرته شكري عزب: 11 صوتًا

الفرز والحصر العدد للجنة الجواد علي حسين بدائرة الساحل

جرى الفرز وسط إجراءات تنظيمية هادئة وتواجد أمني، بما ضمن سير العملية بسلاسة وشفافية. وقد أكد المستشار حماده إلياس أن النتائج المعلنة هي مؤشرات أولية للحصر العددي داخل اللجنة، على أن يتم إرسالها للجنة العامة لتجميع الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

