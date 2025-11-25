وزير الثقافة يتفقد المنشآت بأسيوط ويؤكد استمرار تطوير المواقع في الصعيد

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عددًا من المنشآت الثقافية ومواقع العمل الجاري تطويرها بمحافظة أسيوط، تأكيدًا على استراتيجية الوزارة في الارتقاء بما يُقدَّم للجمهور من خدمات فنية ومعرفية.

قصر ثقافة أسيوط

وخلال جولته داخل قصر ثقافة أسيوط، تفقد الوزير ما يجري تنفيذه من أعمال صيانة وتطوير، وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال وفق المعايير الفنية الدقيقة، مع التأكيد على تنسيق الجداول الزمنية للعروض بحيث لا يحدث أي تعارض بين الأنشطة المسرحية وبرنامج سينما الشعب، حفاظًا على انتظام الخدمات الثقافية وتقديم أفضل تجربة للجمهور.

معرض للكتب وورش للفنون

كما تفقد معرض إصدارات ومنفذ بيع مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث اطلع على أحدث العناوين ودور المنفذ في إتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة لتعزيز الوعي الثقافي لدى رواد القصر، موجهًا بأهمية تنوع الكتب المعروضة ومراعاة العناوين الأكثر طلبًا.

وأشاد الوزير بمعرض نتاج ورش الفنون التشكيلية والخزف للفنان إبراهيم حسين، والذي يعكس مواهب أبناء أسيوط ويجسد ما تقدمه الورش الفنية من تدريب وإبداع يظهر في أعمال تحمل روح المكان ورؤى المبدعين من مختلف الأعمار.

ورش فنية للأطفال

وتضمنت الجولة زيارة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، حيث شدد الوزير على أهمية الإسراع في أعمال التطوير والإنشاءات بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للأطفال، تساعدهم على تنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الفنية والتعليمية المقدمة داخل القصر.

كما شملت الزيارة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر، للاطلاع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة. وتزامنت الزيارة مع يوم ثقافي وفني متكامل قدّمه القصر للجمهور، تضمن ورشًا فنية للأطفال وورش حكي تناولت المتحف المصري الكبير والحضارة المصرية، تحت شعار: «فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير»، ضمن مبادرة «عزّة الهوية المصرية» التي تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

واطلع الوزير على معرض لنتاج ورش الفنون التشكيلية التي أبرزت مواهب مبدعي أسيوط من الأطفال والشباب، كما شهد لقاءً حواريًا حول قضية التنمر المدرسي بمشاركة عدد من طلاب المدارس، إضافة إلى محاضرة تعريفية حول الذكاء الاصطناعي قدّمها نادي التكنولوجيا، ومحاضرة مكتبية تناولت القيم الإيجابية والإنسانية.

