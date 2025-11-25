نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أدلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة عبدالعزيز السيد في مدينة نصر.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عقب الإدلاء بصوتها أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية دعمًا لمسيرة الدولة التنموية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدةً بجهود القائمين على اللجان الانتخابية في توفير كل التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

