أخبار مصر

الوكيل الدائم لوزارة التضامن يشهد افتتاح التوسعات الجديدة ببنك الكساء المصري

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
شهد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي افتتاح التوسعات الجديدة في العمليات التشغيلية بالمقر الرئيسي لبنك الكساء المصري.

وتأتي هذه التوسعات في إطار خطة تطوير البنية التشغيلية للمؤسسة، بهدف رفع كفاءة التصنيف والتوزيع، وزيادة القدرة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق أكبر استفادة للمستحقين.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور معز الشهدي رئيس مجلس الأمناء، والمهندسة منال صالح  الرئيس التنفيذي، لافتتاح التوسعات الجديدة في العمليات التشغيلية بالمقر الرئيسي.

