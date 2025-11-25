الوكيل الدائم لوزارة التضامن يشهد افتتاح التوسعات الجديدة ببنك الكساء المصري

18 حجم الخط

شهد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي افتتاح التوسعات الجديدة في العمليات التشغيلية بالمقر الرئيسي لبنك الكساء المصري.

وتأتي هذه التوسعات في إطار خطة تطوير البنية التشغيلية للمؤسسة، بهدف رفع كفاءة التصنيف والتوزيع، وزيادة القدرة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق أكبر استفادة للمستحقين.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور معز الشهدي رئيس مجلس الأمناء، والمهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي، لافتتاح التوسعات الجديدة في العمليات التشغيلية بالمقر الرئيسي.

