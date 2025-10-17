الجمعة 17 أكتوبر 2025
إخماد حريق اندلع في مخلفات أسفل كوبرى الزاوية الحمراء

حريق مخلفات بالزاوية
حريق مخلفات بالزاوية الحمراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مخلفات أسفل كوبرى الزاوية الحمراء،  دون وقوع أي إصابات.

حريق مخلفات بالزاوية الحمراء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق مخلفات أسفل كوبرى الزاوية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع حريق مخلفات بفواصل الكوبري من الأسفل على مساحة 3 أمتار تقريبا، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

