إخماد حريق اندلع في مخلفات أسفل كوبرى الزاوية الحمراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مخلفات أسفل كوبرى الزاوية الحمراء، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخلفات بالزاوية الحمراء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق مخلفات أسفل كوبرى الزاوية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع حريق مخلفات بفواصل الكوبري من الأسفل على مساحة 3 أمتار تقريبا، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

