الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس لجنة 26 بالساحل يقدّم إرشادات للناخبين لضمان سلامة التصويت (فيديو)

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025، فيتو
18 حجم الخط
ads

انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس الوعي والمسئولية، لعب المستشار شريف عبد العال، رئيس لجنة 26 بمنطقة الساحل، دورًا محوريًا في تيسير عملية التصويت داخل اللجنة، من خلال توجيه الناخبين بطريقة مبسطة وواضحة حول كيفية الاقتراع الصحيح.

شرح مبسط وتحفيز للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بالساحل

وحرص رئيس لجنة 26 بمنطقة الساحل على شرح خطوات الإدلاء بالصوت لكل ناخب قبل دخوله إلى الحجرة الانتخابية، موضحًا كيفية اختيار المرشحين بصورة سليمة، لتجنب إبطال الصوت وضمان مشاركة فعّالة.

تنظيم دقيق وتفاعل إيجابي في لجنة انتخابية بالساحل

شهدت اللجنة تفاعلًا مباشرًا بين رئيس اللجنة والناخبين، حيث ساعد كبار السن والناخبين الجدد على فهم الإجراءات، بطريقة قانونية ومنظمة، دون التأثير على قراراتهم الانتخابية.

وبرهن المستشار شريف عبد العال على الجمع بين المهنية والإنسانية، من خلال التيسير على الناخبين، وتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنضبطة، ما أسهم في سلامة العملية الانتخابية وجودتها.

وشهدت لجنة جواد حسني بمنطقة الساحل بشبرا بمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من الناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة قبل غلق صناديق الاقتراع.

ارتفاع ملحوظ في حجم المشاركة الانتخابية بالساحل

مع اقتراب انتهاء الوقت المحدّد للتصويت، لوحظ تزايد كبير في أعداد الناخبين أمام اللجنة، حيث بدأت الطوابير تمتد تدريجيًا، مع وصول عدد من المواطنين بعد انتهاء فترات العمل.

حضور لافت للشباب وكبار السن بلجنة جواد حسني

سجّل المشهد الانتخابي حضورًا واضحًا لمختلف الفئات، وخاصة الشباب وكبار السن، الذين أبدوا إصرارًا على الإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء المهلة الرسمية.

واستمر موظفو اللجنة في تسهيل عملية الاقتراع، مع توجيه الناخبين وشرح خطوات التصويت، وسط انتشار أمني يضمن الانضباط وسهولة الحركة داخل وخارج اللجنة.

رئيس اللجنة يدعم المشاركة بشرح مبسط للإجراءات

المستشار شريف عبد العال، رئيس لجنة 26، بدوره لعب دورًا بارزًا في تيسير عملية التصويت، حيث قدم شرحًا مبسطًا لكل ناخب حول كيفية الاقتراع الصحيح، وتوضيح خطوات الإدلاء بالصوت، مما ساعد على تجنب الأخطاء وضمان سلامة العملية الانتخابية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.
وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات يشيد بتعاون الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات

الهيئة الوطنية الانتخابات: إجراءات قانونية ضد ناخبة وزوجها اعتديا على رئيسة لجنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة جواد حسني الانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 منطقة الساحل لجان الساحل لجان شبرا

مواد متعلقة

تسهيلات لكبار السن في انتخابات النواب بمدرسة تصفا الابتدائية بالقليوبية

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية (صور)

المصري لحقوق الإنسان يرصد مخالفات لضوابط التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بجنوب سيناء في انتخابات النواب 2025

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية