الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الهيئة الوطنية الانتخابات: إجراءات قانونية ضد ناخبة وزوجها اعتديا على رئيسة لجنة

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
قالت الهيئة الوطنية الانتخابات إن إحدى اللجان الفرعية شهدت مشاجرة بعد محاولة إحدى الناخبات الاعتداء على رئيسة اللجنة، عقب رفض تمكينها من التصويت لعدم حملها أصل بطاقة الرقم القومي، فيما كانت صورة البطاقة التي قدمتها غير واضحة.


وعادت الناخبة إلى اللجنة بصحبة زوجها، واعتديا معًا على رئيسة اللجنة، التي حررت مذكرة رسمية بالواقعة، وتم تسليمها للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديرها لجهود وزارة الداخلية في ضبط أي مخالفات انتخابية خارج المراكز الانتخابية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي وقائع يُشتبه في كونها جريمة انتخابية، عبر الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجريدة الرسمية