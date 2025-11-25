إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة جواد حسني بالساحل بالقاهرة، إقبالًا كبيرًا من الناخبين خلال الساعات الأخيرة، قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء تنظيمية مميزة وتيسيرات واضحة لتسهيل عملية الاقتراع، خاصة لكبار السن والمشاركين لأول مرة.

تدفق ملحوظ للناخبين في لجنة جواد حسني ومشهد انتخابي نشط

رُصدت طوابير ممتدة وحضورًا مكثفًا أمام اللجنة رقم 26 بدائرة الساحل، مع مشاركة واضحة من مختلف الفئات العمرية، انعكست في مشهد انتخابي نشط وحيوي يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة.

رئيس لجنة جواد حسني يدعم المشاركة بشرح مبسط للإجراءات

المستشار شريف عبد العال، رئيس لجنة 26، لعب دورًا بارزًا في تيسير عملية التصويت، حيث قدم شرحًا مبسطًا لكل ناخب حول كيفية الاقتراع الصحيح، وتوضيح خطوات الإدلاء بالصوت، مما ساعد على تجنب الأخطاء وضمان سلامة العملية الانتخابية.

تنظيم وانسيابية داخل لجنة جواد حسني بالساحل

تميّزت اللجنة بحالة من الانضباط والتنظيم، مع انتشار أفراد الأمن لتنظيم الدخول، وتوفير مقاعد ومظلات للناخبين المنتظرين، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية من تعقيم وارتداء الكمامات.

مشاركة لافتة من كبار السن والمرأة

لوحظ حضور كثيف من كبار السن والسيدات، الذين أظهروا حرصًا على أداء واجبهم الانتخابي، وسط مساعدة من موظفي اللجنة والمتطوعين لتسهيل حركتهم داخل اللجان الفرعية.

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

