ثقافة وفنون

"تعالى تقدم لي"، زوجة عمرو سعد تكشف أسرار ارتباطهما (فيديو)

الدكتورة شيماء فوزي،
الدكتورة شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد، فيتو
تحدثت الدكتورة شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد عن حياتها الشخصية، مؤكدة: " منذ التحاقها بكلية التجارة، عملت فى الميديا والصحافة الفنية، وأثناء عملها فى هذه الفترة بالصحافة الفنية التقت بـ عمرو سعد".


وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية إنها تقابلت مع الفنان عمرو سعد فى أتيليه السيناريست والفنان التشكيلي يوسف رمسيس، موضحة: " طول عمري بحب العمل، واشتغلت فى أكثر من مجال ودراستي لإدارة الأعمال والبزنس كانت سببا في نجاحي في العمل".


وقالت: "علاقتي بعمرو سعد قبل الزواج واستمرت لمدة عام، وكنا نتقابل صدفة سواء بمنزل يوسف رمسيس، أو غيره من الأماكن، وبدأت العلاقة بيننا بنوع  من الإعجاب، فقلت له فجأة، تعالى تقدم لخطبتي، وفوجئت به يوافق، وكان عمره فى ذلك الوقت 25 عاما، وكان يعمل مهندس ديكور إلى جانب الفن".


وأوضحت: " عمرو سعد شخصية تتمتع بالموهبة سواء فى الفن أو أعمال الديكور"، مؤكدة أن عمرو سعد فى بداية حياته كان شخصا عصبيا، ولكن مع مرور الوقت ووجود الأولاد فى حياته تحولت شخصيته لشخص هادئ.
 

