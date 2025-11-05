مسلسلات رمضان 2026، خلافات بين عمرو سعد وأسرة تارا عماد في "الريس"

تشهد أحداث مسلسل الريس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، دخوله في خلافات مع أسرة حبيبته التي تلعب دورها الفنانة تارا عماد.

أبطال مسلسل الريس

ويشارك في بطولة العمل بجانب كل من عمرو سعد وتارا عماد كل من سما إبراهيم وحاتم صلاح، وصفوة، وأحمد عبد الحميد، وعلاء مرسي، وسارة بركة.

مسلسل الريس

ويعرض مسلسل “الريس” للفنان عمرو سعد عبر شاشات MBC، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وبتوقيع المخرج أحمد خالد موسى ويدور فى أجواء من الدراما الشعبية، ولكن في قالب مختلف عما قدمه عمرو سعد بالموسم الرمضاني المنصرم فى مسلسل سيد الناس.

