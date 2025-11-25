تعطل مؤقت في عمل اللجنة 66 بالرحامنة وسط تزاحم كبير من الناخبين

18 حجم الخط

شهدت مدرسة الرحامنة، في الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، وتحديدا اللجنة رقم 66، حالة من التباطؤ في سير عملية التصويت مساء اليوم، وذلك وسط زحام شديد وتكدس المواطنين امام بوابة الدخول.

شكاوى من بطء إدخال الناخبين للتصويت

ورصد عدد من المواطنين وجود بطء واضح في إدخال الناخبين الى داخل اللجنة، مؤكدين أن المستشار المسئول عن اللجنة يتعامل بحذر شديد في تنظيم دخول المواطنين، الأمر الذي انعكس على سرعة حركة التصويت داخل اللجنة.

مطالبات بالدفع بموظفين إضافيين لتنظيم الحركة

ووفق المتابعة الميدانية، فقد ناشد الحاضرون الجهات المختصة الدفع بعدد إضافي من الموظفين لتنظيم عملية الدخول ومنع التكدس أمام اللجنة، بما يضمن عودة العمل إلى سرعته الطبيعية وتيسير عملية التصويت للجميع.

غرفة العمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة الموقف لحظة بلحظة لضمان انتظام الانتخابات في جميع اللجان ومعالجة أي معوقات تظهر في حينها.

