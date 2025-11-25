الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
طريقة فرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية (انفوجراف)

التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات مجلس النواب
 أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني والأخير في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية.

ضوابط فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع هذه السلسة التوعوية بعناية، ويشدد على كثافة المعلومات ودقتها، وتقديمها للمواطنين في قوالب صحفية جديدة وسهلة الاطلاع، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، بما يمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية بكل وعي.

 

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 5 إنفوجرافات، تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية، ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة.

 

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

