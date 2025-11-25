الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته في لجنة انتخابات النواب بالخصوص

لجنة انتخابات النواب
لجنة انتخابات النواب
18 حجم الخط

نعى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أحد المواطنين بمدينة الخصوص، والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فور إدلائه بصوته في العملية الانتخابية.

محافظ القليوبية يتابع جاهزية 6 لجان عامة مخصصة للفرز

محافظ القليوبية يحيل واقعة وجود 34 لافتة دعاية انتخابية بمحيط لجان كفر شكر للتحقيق

وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته في الخصوص

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ  القليوبية، في بيانه أن المواطن هو زكريا عبد العال عبد الله، البالغ من العمر 66 عامًا، ومن سكان مدينة الخصوص، قد وافته المنية بعد أن أتم واجبه الوطني داخل اللجنة رقم 47 بمدرسة الخصوص الجديدة.

وأضاف المحافظ أنه فور شعور المواطن بالأزمة القلبية، تمت محاولة إسعافه على الفور من قبل المتواجدين والأطقم الطبية المرافقة للعملية الانتخابية، إلا أنه قد توفي في الحال متأثرًا بسكتة قلبية مفاجئة.

وتقدم المهندس عطية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدينة الخصوص أيمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع جاهزية 6 لجان عامة مخصصة للفرز

مستشارة تساعد سيدة مسنة للإدلاء بصوتها في القليوبية

ضبط 130 طن أغذية فاسدة خلال حملة رقابية لـ بيطري القليوبية

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية