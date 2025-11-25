وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته في لجنة انتخابات النواب بالخصوص

18 حجم الخط

نعى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أحد المواطنين بمدينة الخصوص، والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فور إدلائه بصوته في العملية الانتخابية.

وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته في الخصوص

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في بيانه أن المواطن هو زكريا عبد العال عبد الله، البالغ من العمر 66 عامًا، ومن سكان مدينة الخصوص، قد وافته المنية بعد أن أتم واجبه الوطني داخل اللجنة رقم 47 بمدرسة الخصوص الجديدة.

وأضاف المحافظ أنه فور شعور المواطن بالأزمة القلبية، تمت محاولة إسعافه على الفور من قبل المتواجدين والأطقم الطبية المرافقة للعملية الانتخابية، إلا أنه قد توفي في الحال متأثرًا بسكتة قلبية مفاجئة.

وتقدم المهندس عطية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

