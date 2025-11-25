الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

إقبال متوسط من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالقناطر (صور)

توافد المواطنين للإدلاء
توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب، فيتو
شهدت  لجنة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بأبو الغيط، عصر اليوم الثلاثاء، توافد متوسط للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقناطر الخيرية القليوبية.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب  ، فيتو 

محافظ القليوبية يتابع جاهزية اللجان العامة للفرز بـ6 لجان  

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تجهيز واستعداد 6 لجان عامة للفرز بمراكز ومدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر وقليوب، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان انتظام واستقرار مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب  ، فيتو 

وأكد المحافظ أن جميع اللجان العامة جاهزة تمامًا لبدء أعمال الفرز فور انتهاء عملية التصويت، موضحًا أن المحافظة استكملت كافة التجهيزات الفنية واللوجستية داخل المقار، بما يشمل الإضاءة، ومناطق الانتظار، ومسارات دخول القضاة وأطقم العمل، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان العامة وضمان سير العمل دون أي معوقات.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب  ، فيتو 

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات في المدن والمراكز، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان المتابعة المستمرة والتعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة منظمة لضمان سير عملية الفرز في أجواء آمنة ومنضبطة.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مقار اللجان العامة، مؤكدًا أن جاهزية اللجان تأتي نتيجة استعدادات مكثفة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدستوري في أفضل صورة.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب  ، فيتو 
توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب  ، فيتو 

الجريدة الرسمية