خارج الحدود

حماس تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليه وسط قطاع غزة

أعلنت حركة حماس، أنها ستسلم، اليوم الثلاثاء، جثة أسير إسرائيلي، عثر عليه وسط قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان على منصة «تليجرام» أن سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة.

وكانت حركة حماس، أكدت أمس الاثنين، أن وجود وفدها بالقاهرة دليل على أنها جادة في التعاون مع الوسطاء للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» عن الناطق باسم حماس، حازم قاسم، قوله، في تصريح صحفي، إن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مضيفًا: «قمنا بما هو مطلوب منا مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها».

