حماس تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليه وسط قطاع غزة

18 حجم الخط

أعلنت حركة حماس، أنها ستسلم، اليوم الثلاثاء، جثة أسير إسرائيلي، عثر عليه وسط قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان على منصة «تليجرام» أن سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة.

وكانت حركة حماس، أكدت أمس الاثنين، أن وجود وفدها بالقاهرة دليل على أنها جادة في التعاون مع الوسطاء للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» عن الناطق باسم حماس، حازم قاسم، قوله، في تصريح صحفي، إن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مضيفًا: «قمنا بما هو مطلوب منا مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.