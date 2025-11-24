مسلسلات رمضان 2026، ماجد المصري الأخ الأكبر لأحمد عيد وخالد الصاوي في “الراعي”

18 حجم الخط

يخوض الفنان ماجد المصري السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “الراعي”، ويلعب خلاله دور الأخ الأكبر لكل من أحمد عيد وخالد الصاوي ضمن أحداث العمل.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “الراعي” قررت تواجد مصحح لهجة مصاحب لجميع أبطال العمل، مع بداية التصوير الأسبوع المقبل.

ويتناول مسلسل “الراعي”، قصة أحد الآباء له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعا قويًا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

مسلسل "أولاد الراعي"، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، من إنتاج وتأليف ريمون مقار، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

