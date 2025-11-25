الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

طب الحالات الحرجة بقصر العيني ينجز سلسلة من عمليات زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة

الفريق الطبي المشارك
الفريق الطبي المشارك في الجراحات
أجرى قسم طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أعمال طبية متقدمة في عمليات زراعة الصمام الأورطي عن طريق قسطرة الفخذ لثلاثة من المرضى الذين لا يتحملون خطورة تغيير الصمام عبر جراحة القلب المفتوح، نظرًا لكبر سنهم ووجود خلل في وظائف الكلى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الأستاذ الدكتور طارق الجوهري رئيس قسم طب الحالات الحرجة.

وقد تمت جميع الإجراءات الطبية وفقًا للقواعد الاسترشادية العالمية المعتمدة في أكبر مراكز قسطرة القلب حول العالم، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل جودة من الدعامات والمستهلكات الطبية، وقد غادر جميع المرضى المستشفى فعليًا خلال 24 ساعة من التدخل بالقسطرة في حالة مستقرة.

الفريق الطبي المشارك في الجراحات
الفريق الطبي المشارك في الجراحات

وأشرف على عمليات الزراعة البروفيسور الهندي جوربيچ، أحد الخبراء العالميين في هذا المجال، بمساعدة الدكتور حاتم موافي الأستاذ المساعد بقسم طب الحالات الحرجة والحاصل على الرخصة الدولية لإجراء هذا النوع من التدخل، ضمن مجموعة مصرية متخصصة في هذا المجال. 

كما شارك الفريق الدكتور أحمد بطاح أستاذ طب الحالات الحرجة ومدير مركز رعاية الحالات الحرجة، إلى جانب فريق الأطباء المقيمين وفريق التمريض بقسطرة الحالات الحرجة، الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الطبي.

في هذا الصدد أعرب الدكتور طارق الجوهري – رئيس قسم طب الحالات الحرجة – عن فخره بتنظيم هذه الورشة، مؤكدًا أن نجاح إجراء ثلاث حالات معقدة يعكس مستوى التطور الكبير الذي يشهده القسم، ويؤكد استعداد الطاقم الطبي للتعامل مع أصعب الحالات وفقًا لأحدث المعايير العالمية. 

كما وجّه الشكر لجميع أعضاء الفرق المشاركة لما بذلوه من جهد وعمل جماعي متميز.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام قصر العيني بتقديم أحدث أساليب العلاج الطبي الحديث في مجال طب القلب والحالات الحرجة، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية.

