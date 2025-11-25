عميد طب قصر العيني: تحديث لائحة الدراسات العليا جاء مواكبا للتطورات الدولية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن الكلية عملت على تحديث لائحة الدراسات العليا بعد 16 عامًا لتكن مواكبًة للتطورات الدولية.

وشدد خلال المؤتمر السنوي السادس لقسم للتخدير بالكلية، على أن تطوير العلاقات المؤسسية بين الجامعات والهيئات الطبية يتطلب مشاركة فاعلة من الأقسام العلمية باعتبارها المحرك الأساسي لأي منظومة تطوير داخل المؤسسة.

تمديد استراتيجية قصر العيني حتى 2030

ونبه صلاح إلى أن كلية طب قصر العيني ملتزمة بتسريع التطوير في التعليم الطبي والبحث العلمي، لافتا إلى ان استراتيجية الكلية تم تمديدها حتى عام 2030 لضمان مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز مستوى التدريب والخدمة الطبية.

وأوضح عميد طب قصر العيني، أن قسم التخدير يمثل ركيزة أساسية في مستشفيات قصر العيني، نظرًا لدوره المحوري في جميع العمليات الجراحية وضبط المعايير الإكلينيكية التي تنعكس مباشرة على جودة التدريب والبحث العلمي ورعاية المرضى.



ونظّم قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب قصر العيني مؤتمره السنوي السادس، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد هجرس، مستشار العميد للحوكمة، وبإشراف الدكتورة جيهان الخولي، رئيسة القسم، وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

