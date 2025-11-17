الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

قصر العيني تنظم ورشة عمل حول التدريب النظري والعملي على أساسيات طب الحالات الحرجة

قصر العيني
قصر العيني
أعلنت كلية طب قصر العيني عن عقد ورشة العمل الحادية والأربعين للتدريب النظري والعملي على أساسيات طب الحالات الحرجة (FCCS).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور طارق الجوهري، أستاذ ورئيس قسم طب الحالات الحرجة، في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025.

تُعقد هذه الورشة مرتين سنويًا بالتعاون بين الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة، برئاسة الدكتور شريف مختار، أستاذ ومؤسس تخصص الحالات الحرجة، والجمعية الأمريكية لطب الحالات الحرجة، وذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، مما يعكس التزام الكلية بتقديم تدريب علمي متقدم ومستمر في هذا المجال الحيوي.

وتستهدف الورشة بشكل أساسي شباب الأطباء العاملين في تخصص الحالات الحرجة، وهو تخصص دقيق وحيوي معني بالتدخلات العاجلة والحاسمة لمرضى الرعاية المركزة والقلب والصدر وأقسام الباطنة العامة والخاصة، ويُعد هؤلاء الأطباء الحائط الصد الأول ضد الأمراض شديدة الخطورة التي تهدد حياة المريض في ساعاتها الأولى.

