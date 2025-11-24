الإثنين 24 نوفمبر 2025
خارج الحدود

لاريجاني يهدد إسرائيل بعد اغتيال هيثم الطبطبائي

علي لاريجاني، فيتو
علي لاريجاني، فيتو
هدد علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إسرائيل، بعد اغتيال القيادي في "حزب الله" اللبناني هيثم الطبطبائي، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونعى لاريجاني، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، الطبطبائي، واصفًا إياه بأنه "أحد القادة الكبار في حزب الله"، موجهًا في الوقت ذاته رسالة تهديد إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال.

وكتب لاريجاني معلقًا: "نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى أن يدرك الجميع أنه ما عاد بقي طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف"، حسب تعبيره.
وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد ظهر أمس الأحد، انفجارًا قويًا هزّ منطقة حارة حريك، في أحدث هجوم إسرائيلي يستهدف قيادات الصف الأول في حزب الله.

وأعلن نتنياهو، في تصريح له، رسميًا، اغتيال الطبطبائي، مشددًا على أنه لن يسمح لحزب الله أن يبني قوته من جديد، متوقعًا من الحكومة اللبنانية أن تجرد "حزب الله" من سلاحه.

