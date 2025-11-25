قتل بالسم من مقربين، المرافق الشخصي لـ ياسر عرفات يفجر مفاجأة لأول مرة

18 حجم الخط

أزاح اللواء محمد الداية، المرافق الشخصي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الستار للمرة الأولى عن معلومات تاريخية لافتة بشأن مقتل الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات.

تسميم متعمد عبر الدواء

إذ أكد الداية في حوار خاص، عبر شبكة مزيج، أن وفاة "أبو عمار" كانت نتيجة تسميم متعمد عبر "الدواء".

كما أشار إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو أشخاص مقربين من الراحل أبو عمار، واصفًا ما حدث بـ "المؤامرة".

لقاءات سرية لـ عرفات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين في تل أبيب وغزة

وفي حديثه لبودكاست "ما بعد السابع" عبر منصة مزيج التابعة لشبكة العربية، كشف الداية عن اجتماعات ولقاءات سرية عقدها عرفات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين في تل أبيب وغزة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك.

كما تحدث عن طبيعة العلاقة بين "أبو عمار" وحركة حماس، مؤكدًا أن الزعيم الفلسطيني الراحل دعم الحركة وقدّم لها المساندة.

حصار طويل فرضته إسرائيل على مقر عرفات

يذكر أن الزعيم الفلسطيني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كان توفي يوم 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري قرب باريس، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ في أواخر أكتوبر من نفس العام، إثر حصار طويل فرضته إسرائيل على مقرّه في رام الله منذ عام 2002.

أما سبب الوفاة فظل مثار جدل كبير حتى اليوم. ففي حين أشارت التقارير الطبية الفرنسية الرسمية إلى أن الوفاة نتجت عن نزيف دماغي حاد ناجم عن اضطرابات دموية، تحدثت مصادر فلسطينية عن فرضية التسميم.

