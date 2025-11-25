الأمطار تسقط جزءا من جدار الفصل العنصري في غزة

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بإنهيار جزء من جدار الفصل العنصري على أراضي قرية البرج غرب مدينة دورا بالضفة الغربية جراء مياه الأمطار.

وأشارت إلى غرق عشرات خيام النازحين جراء مياه الأمطار في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها أوضحت مصلحة المياه في غزة أن مئات آلاف الناس يقطنون داخل خيام في الشواطئ وحياتهم في خطر.

وشهدت مناطق واسعة في فلسطين خلال عشرات الآلاف من العواصف الرعدية والبرق.

بدأت في المناطق الساحلية ثم انتقلت للمناطق الداخلية، ثم اشتدت الأحوال الجوية تدريجيًّا، وهطلت أمطار غزيرة في مناطق عديدة بالشمال والوسط مصحوبة ببرد وهبوب رياح قوية.

وبحسب قياسات محطات الرصد فقد سجلت بعض المناطق هطول 75 ملم من الامطار خلال ساعات قليلة، وتسببت الامطار في حدوث انجرافات واسعة في عدد من المناطق، وتشكل فيضانات محلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل.

وفي النقب بدأت أمطار غزيرة بالهطول مع حلول الصباح، وكذلك في منطقتي رامات النقب وبئر السبع. وسُجِّلت كميات الأمطار في هذه المناطق: تسومت النقب حوالي 35 ملم، وبئر السبع حوالي 28 ملم، وأزور نيفاتيم حوالي 25 ملم، ومتسبيه رامون حوالي 18 ملم، ويتسبيتا حوالي 6 ملم، وحتى في فاران حوالي 1.5 ملم

وبحسب الراصد الجوي لمعا داوود طروة، فإن المنخفض الجوي من المتوقع أن يضعف تدريجيا خلال الساعات القادمة، وينتهي مع حلول ساعات المساء، وحتى تلك الفترة تبقى فرصة مهيأة لتساقط أمطار، بعضها غزير، ولا يزال هناك قلق كبير من حدوث فيضانات في بعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.