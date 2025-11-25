الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمطار تسقط جزءا من جدار الفصل العنصري في غزة

امطار بغزة،فيتو
امطار بغزة،فيتو
18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بإنهيار جزء من جدار الفصل العنصري على أراضي قرية البرج غرب مدينة دورا بالضفة الغربية جراء مياه الأمطار.

وأشارت إلى غرق عشرات خيام النازحين جراء مياه الأمطار في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها أوضحت مصلحة المياه في غزة أن مئات آلاف الناس يقطنون داخل خيام في الشواطئ وحياتهم في خطر.

وشهدت مناطق واسعة في فلسطين خلال عشرات الآلاف من العواصف الرعدية والبرق.

 

بدأت في المناطق الساحلية ثم انتقلت للمناطق الداخلية، ثم اشتدت الأحوال الجوية تدريجيًّا، وهطلت أمطار غزيرة في مناطق عديدة بالشمال والوسط مصحوبة ببرد وهبوب رياح قوية.

وبحسب قياسات محطات الرصد فقد سجلت بعض المناطق هطول 75 ملم من الامطار خلال ساعات قليلة، وتسببت الامطار في حدوث انجرافات واسعة في عدد من المناطق، وتشكل فيضانات محلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل.

وفي النقب بدأت أمطار غزيرة بالهطول مع حلول الصباح، وكذلك في منطقتي رامات النقب وبئر السبع. وسُجِّلت كميات الأمطار في هذه المناطق: تسومت النقب حوالي 35 ملم، وبئر السبع حوالي 28 ملم، وأزور نيفاتيم حوالي 25 ملم، ومتسبيه رامون حوالي 18 ملم، ويتسبيتا حوالي 6 ملم، وحتى في فاران حوالي 1.5 ملم

وبحسب الراصد الجوي لمعا داوود طروة، فإن المنخفض الجوي من المتوقع أن يضعف تدريجيا خلال الساعات القادمة، وينتهي مع حلول ساعات المساء، وحتى تلك الفترة تبقى فرصة مهيأة لتساقط أمطار، بعضها غزير، ولا يزال هناك قلق كبير من حدوث فيضانات في بعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال الجوية الضفة الغربية امطار غزيره خانيونس غزة

مواد متعلقة

بيان من "غزة الإنسانية" بعد انتهاء عملياتها في القطاع وحماس تطالب بملاحقتها

6 شهداء بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

وزير الخارجية يؤكد أهمية تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء ولايتها في غزة

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads