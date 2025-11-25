إطلاق النسخة التاسعة من أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

18 حجم الخط

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة التاسعة من أولمبياد الفتاة الجامعية، خلال الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر 2025 على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالممارسة الرياضية داخل الجامعات المصرية وتمكين الفتاة الجامعية رياضيًا.

وتشهد النسخة الحالية منافسات في: خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة، والكاراتيه، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول مهارات الدفاع عن النفس لتعزيز قدرة الطالبات على الوقاية والتصدي لظاهرة التحرش، مع منح شهادات مشاركة لجميع الطالبات وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إطلاق النسخة التاسعة من أولمبياد الفتاة الجامعية يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بالممارسة الرياضية داخل الجامعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم تمكين الفتاة المصرية ورفع مستوى مشاركتها في الأنشطة الرياضية.

وأوضح الوزير أن الأولمبياد يمثل منصة مهمة لتشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة بانتظام، وتهيئة بيئة مناسبة تتيح لهن تطوير مهاراتهن الرياضية، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة واللياقة البدنية داخل المجتمع الجامعي.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير برامج رياضية مخصصة للفتاة الجامعية، بما يضمن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق مشاركة فعّالة من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية.

وتُقام الفعاليات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 600 طالبة وهيئات إشراف يمثلون 22 جامعة من مختلف الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.