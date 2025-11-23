وزير الرياضة يهنئ منتخب القوس والسهم بحصد 5 ميداليات في البطولة الأفريقية

18 حجم الخط

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم للناشئين والناشئات، على الأداء المتميز والنتائج التي حققوها خلال منافسات البطولة الأفريقية للقوس والسهم، والتي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 19 وحتى 24 نوفمبر الحالي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإنجازات تعكس روح المنافسة العالية والمستوى الفني المتميز للاعبين، مشيدًا بالدعم المستمر من القيادة السياسية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة القارية والدولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استمرار دعم الأبطال الواعدين وتوفير كل سبل النجاح لهم.

وجاءت النتائج كالتالي: حققت نورا الصباغ ذهبية القوس المركب، نوراي السيد ذهبية فردي ناشئات تحت 18 سنة، نوراي السيد وإسماعيل عز الدين ذهبية الزوجي المختلط، إسماعيل عز الدين فضية فردي ناشئين تحت 18 سنة، إسماعيل عز الدين وأحمد محسن وزين الدين محمد فضية فرق ناشئين تحت 18 سنة.



أشرف صبحي يبحث تعزيز التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لاكتشاف المواهب

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، بما يعزز مسار الاحتراف للاعبين المصريين في المراحل السنية المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم وتطوير برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، بهدف صقل المواهب وتأهيلها وفق أحدث النظم الاحترافية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من خلال تلك الشراكة بناء منظومة قوية لاكتشاف المواهب الكروية تُواكب المعايير العالمية، وتُسهم في صناعة لاعب قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الرياضة المصرية، مضيفًا أن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع تنمية المواهب، لما تمتلكه لا ليجا من خبرات واسعة في اكتشاف اللاعبين الأشبال وتهيئتهم للاحتراف الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد مرجعًا أساسيًا في كل ما يُنفذ من برامج لاكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، قائلا: “نعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في الاستثمار الحقيقي في الإنسان، واكتشاف المواهب الرياضية من سن مبكرة، ووضعهم على المسار الصحيح من خلال شراكات دولية وجهود علمية مدروسة، بما يضمن صناعة جيل قادر على رفع اسم مصر في المحافل العالمية”.

وأضاف وزير الرياضة أن مشروعات اكتشاف المواهب تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة الحالية، ونتيح من خلالها فرصًا عادلة لكل شباب مصر لإثبات قدراتهم والوصول إلى أعلى مراحل الاحتراف.

ومن جانبها، أكدت بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" حرص الرابطة على تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الجانبين، مشيرةً إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤكدةً على حرص "لا ليجا" على نقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

