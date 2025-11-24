وزير الرياضة: وعي الشباب وطاقتهم الإيجابية أساس قوة الدولة لمواجهة التحديات

18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وعي الشباب واستثمار طاقتهم الإيجابية يمثلان أساس قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول دور الشباب في حماية الأمن القومي المصري بجامعة 6 أكتوبر، تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح صبحي أن التعلم الذاتي أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح الشباب، مشيرًا إلى أن العالم يتغير بسرعة، وأن امتلاك مهارة التعلم المستمر هو المفتاح الحقيقي للتميز.

شارك في الندوة اللواء أ.ح الدكتور مهندس أحمد محمد علي الشحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي والدولي، الذي قدّم رؤية تحليلية شاملة حول التهديدات المعاصرة التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد الشحات أن التمسك بأمن البلاد والحفاظ على سيادتها واستقرارها واجب وطني، مشددًا على أن “الدولة التي تمتلك جيشًا قادرًا لا تُستباح”، وأن وعي الشباب يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار.

كما دعا الطلاب إلى الحفاظ على دولتهم وتعزيز انتمائهم الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة 6 أكتوبر لنشر الوعي الوطني، وترسيخ قيم الانتماء، وإعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وحماية أمن واستقرار الوطن.

