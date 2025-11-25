ارتفاع العجز التجاري الأردني بنسبة 5% إلى 10.3 مليار دولار خلال 9 أشهر

18 حجم الخط

زاد عجز الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5% إلى 7.3 مليار دينار (حوالي 10.3 مليار دولار)، وبزيادة قدرها 348 مليون دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات الأردنية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي 9.1% إلى 6.99 مليار دينار، كما زادت قيمة المعاد تصديره 6.5% إلى 693 مليون دينار.

وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات الكلية 8.9%، لتسجل 7.69 مليار دينار، فيما زادت الواردات 7%.

بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 51% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة.

فيما وصلت نسبة التغطية لشهر سبتمبر الماضي وحده إلى 53% مقارنة بـ54% في نفس الشهر من عام 2024 بانخفاض نقطة مئوية واحدة.

حجم الصادرات الأردنية الشهرية

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال سبتمبر 979 مليون دينار، منها 899 مليون دينار للصادرات الوطنية، و80 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت الواردات 1.8 مليار دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 851 مليون دينار خلال سبتمبر 2025.

وحسب التقرير، ارتفعت الصادرات الكلية لسبتمبر الماضي 17.1%، وارتفعت الصادرات الوطنية 16.9%، والمعاد تصديره 19.4%، والواردات 17.8%، ما أدى الى أرتفاع العجز في الميزان التجاري 18.5%.

تحويلات المغتربين الأردنيين

ارتفعت تحويلات المغتربين الأردنيين 4.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي الأردني.

بحسب البيانات، جاءت الحوالات الواردة من الإمارات في المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.4% تليها الولايات المتحدة بـ19.2% ثم السعودية بـ18.6%.

بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بالتحسن تدريجيًا العام الماضي بعدما تأثرت سلبًا من جائحة كورونا التي أبطأت نموها.

