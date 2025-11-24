زيلينسكي: تقدم في محادثات جنيف لكن لابد من جهود أكبر لتحقيق سلام حقيقي مع روسيا

18 حجم الخط

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بالتقدم المحرز في أعقاب محادثات جنيف بين مسئولين أوكرانيين وأوروبيين وأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة بذل جهود أكبر بكثير لتحقيق سلام حقيقي مع روسيا.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر عن بُعد في السويد: في الخطوات التي نسقناها مع الجانب الأمريكي، نجحنا في تضمين نقاط بالغة الحساسية، وهذه خطوات مهمة، ولكن لتحقيق سلام حقيقي، لا بد من بذل جهود أكبر بكثير".

ومن المنتظر أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا العمل اليوم الإثنين على خطة لإنهاء الحرب مع روسيا بعد الاتفاق على تعديل مقترح سابق اعتُبر على نطاق واسع بأنه يميل بشدة لصالح موسكو.

وقال الجانبان في بيان مشترك إنهما صاغا إطار عمل منقح للسلام بعد محادثات في جنيف أمس، لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وقال البيت الأبيض: إن الوفد الأوكراني أخبرهم أن الخطة تعكس مصالحهم الوطنية وتعالج متطلباتهم الاستراتيجية الأساسية، على الرغم من أن كييف لم تصدر بيانًا خاصًا بها.

ولم يتضح كيف ستتعامل الخطة المحدثة مع مجموعة من القضايا، بما في ذلك كيفية ضمان أمن أوكرانيا ضد التهديدات المستمرة من روسيا.

وقالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما ستواصلان العمل المكثف قبل الموعد النهائي المحدد يوم الخميس، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قاد الوفد الأمريكي خلال المحادثات، غادر عائدًا إلى واشنطن في وقت متأخر من أمس.

