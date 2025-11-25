انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت عدسة "فيتو" إقبالا من الشباب أمام لجنة قصر الدوبارة منذ ساعات الصباح الباكر في اليوم الثاني بمجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

قبل بدء عملية الاقتراع

يتعين على رئيس اللجنة الفرعية التواجد بمقر اللجنة قبل الساعة التاسعة صباحًا بوقت كافٍ، والتأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مكان حفظ صناديق الاقتراع، وذلك بحضور ممثلي قوات التأمين وأمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم، حال وجودهم.

ويقوم رئيس اللجنة بفض الأختام وفتح اللجنة بعد التأكد من سلامة النوافذ والصناديق ودفاتر الاقتراع وكافة الأوراق والمحاضر، مع مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية المثبتة على صناديق الاقتراع لما هو وارد بمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

ويتم إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر فتح اليوم الثاني (نموذج رقم 10 ن)، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوبو المرشحين أو القوائم ومسئول التأمين.

وفي حال عدم حضور أحد أمناء اللجنة، يتم إثبات ذلك بالمحضر الإلكتروني والورقي مع إخطار اللجنة العامة.

وفي حالة وجود أي ملاحظات على سلامة الأختام أو الأقفال، يتم إثبات الواقعة فورًا بمحضر اللجنة، مع إخطار اللجنة العامة، واستبدال الصناديق المشكوك في سلامتها بأخرى جديدة، على أن تُحفظ الصناديق القديمة لحين صدور قرار بشأنها.

بدء عملية التصويت

تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتُتبع الإجراءات ذاتها المتبعة في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد الناخبين، بإجمالي 8 ملايين و621 ألفًا و305 ناخبين موزعين على 334 لجنة فرعية وتضم 19 دائرة فردية

تلتها محافظة الشرقية بإجمالي 4 ملايين و905 آلاف و724 ناخبًا، وألف و40 لجنة فرعية، و9 دوائر فردية.

ثم محافظة الدقهلية التي بلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين علي 795 لجنة فرعية، وتضم 10 دوائر فردية.

وفي محافظة القليوبية، بلغ عدد الناخبين 3 ملايين و676 ألفًا و78 ناخبًا، موزعين على 500 لجنة فردية، وعدد الدوائر 6 دوائر فردية.

بينما سجلت محافظة الغربية نحو 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا، موزعين على 642 لجنة فرعية وتضم 7 دوائر انتخابية.

كما بلغ عدد الناخبين في محافظة المنوفية 2 مليون و973 ألفًا و483 ناخبًا، وضمت المحافظة 500 لجنة فرعية، بعدد 6 دوائر انتخابية.

فيما سجلت محافظة كفر الشيخ 2 مليون و420 ألفًا و183 ناخبًا، داخل 527 لجنة فرعية، وتضم 4 دوائر فردية.

و بلغ عدد الناخبين في دمياط مليونًا و161 ألفًا و992 ناخبًا، بواقع 179 لجنة فرعية، وتضم دائرتين انتخابيتين.

كما بلغ عدد الناخبين في الإسماعيلية مليونًا و9 آلاف و660 ناخبًا داخل 168 لجنة فرعية،وتضم 3 دوائر انتخابية.

بينما بلغ عدد الناخبين 548.654 ناخب موزعة على 50 لجنة فرعية، وتضم دائرتين انتخابيتين.

وبلغ عدد الناخبين في محافظة السويس 505.586 ناخب، موزعة على 41 لجنة فرعية وتضم دائرة انتخابية واحدة.

بينما سجلت محافظة شمال سيناء 317 ألفًا و767 ناخبًا، موزعة على 48 لجنة فرعية، وتضم دائرتين.

وفي شمال سيناء، بلغ عدد الناخبين 104 آلاف و362 ناخبًا موزعة على 18 لجنة فرعية وتضم دائرتين انتخابيتين.

ومن المقررإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت

عقب انتهاء التصويت في تمام التاسعة مساءً، تبدأ مرحلة فرز الأصوات داخل اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقوم رئيس اللجنة بما يلي:

تحديد صناديق الاقتراع التي سيبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة عليها وفقًا لمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

فض الأقفال البلاستيكية وفتح الصناديق واحدًا تلو الآخر، وإفراغ محتوياتها بالكامل على الطاولة أمام الحضور.

فرد بطاقات الاقتراع الواحدة تلو الأخرى على الظهر للتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تقسيم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة وأصوات باطلة.

حصر الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

حالات بطلان الصوت الانتخابي

بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.

إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصويت.

