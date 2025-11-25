رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي وآخرين بتهمة التزوير للقرار

18 حجم الخط

قررت محكمة شبرا الخيمة رفع جلسة محاكمة المتهمين في واقعة التزوير بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس للقرار.

ووصل، منذ قليل، لاعب الكرة شريف إكرامي وشقيق رمضان صبحي والمحامي أشرف عبدالعزيز لجلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير بمحررات رسمية لمؤازرة اللاعب خلال الجلسة.

وشهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مكثفة، قبل نظر ثالث جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.

وقررت المحكمة فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لحين حضور محامي المتهم الأول، مع حبس رمضان صبحي لجلسة اليوم.

تفاصيل إحالة رمضان صبحي للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عاما عامل بمقهى، ومحمد. ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق. م، هارب.

وأفاد أمر الإحالة بأن رمضان صبحي وآخرين بتاريخ 14 يونيو الماضي، المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

الأدلة التي اعتمدت عليها القضية

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأدلة شملت محاضر رسمية، وكشوف حضور موقعة، وأوراق امتحانية تخضع حاليا للفحص الفني لمضاهاة التوقيعات.

وخلال التحقيق، نفى رمضان صبحي صلته بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال الطالب المنتحل، الذي أقر بأدائه الامتحان، ورفض الكشف عن هوية من كلفه بذلك.

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد أمرت بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، في اتهامه بالتزوير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

وكانت سلطات مباحث المطار ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.