الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حملات رقابية على عدد من الأندية بمحافظة أسيوط لضبط المنظومة الرياضية

حملات رقابية على
حملات رقابية على عدد من الأندية بمحافظة أسيوط، فيتو
تواصل وزارة الشباب والرياضة القيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

وقامت اللجنة بالتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية بمحافظة أسيوط، ومنها: (نادى ناصر لأبناء الشعب - نادى الواليدية - نادى الشبان المسلمين - منطقة كرة القدم - منطقة اليد - منطقة الطائرة).

وتسعى وزارة الشباب والرياضة للمتابعة المستمرة لمختلف المنشآت الرياضية والشبابية، للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديرية الشباب والرياضة، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، ووعيًا بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

محافظة اسيوط وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة أسيوط نادي الشبان المسلمين منطقة كرة القدم منطقة اليد

الجريدة الرسمية