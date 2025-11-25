الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 11 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة على طريق السويس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 11 عاملًا أصيبوا في انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهم على طريق السويس، بالقرب من مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 
 

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بانقلاب السيارة، ما أدى إلى إصابة العمال بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

الإجراءات المتخذة

تعمل الأجهزة الأمنية على رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها. فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث وظروفه.

