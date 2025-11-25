الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

ويأمل النجم المصري عمر مرموش في العودة للتشكيل الأساسي لمان سيتي في مباراة اليوم باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر كالتالي.. 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، جفارديول، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، سافينيو، تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويمتلك مانشستر سيتي 10 نقاط، حيث يحتل المركز الرابع في جدول البطولة في الوقت الحالي، بينما يمتلك باير ليفركوزن 5 نقاط ويتواجد في المركز الحادي والعشرين.

ويأمل مانشستر سيتي أن يواصل سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، حيث يستهدف تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من التأهل المباشر.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

