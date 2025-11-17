الإثنين 17 نوفمبر 2025
رياضة

مرموش يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو
سجل عمر مرموش هدف التعادل لـمنتخب مصر في مرمى نظيره كاب فيردي، في الدقيقة 56 من  اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن كأس العين الدولية، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات منتخب الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا للكبار التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

الهدف جاء من تمريرة بينية رائعة من محمد حمدي من منتصف الملعب وضعت عمر مرموش في إنفراد ومن ثم مر بها نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

 

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة كاب فيردي في اللقاء الودي بينهما، ضمن فعاليات بطولة كأس العين الودية المقامة حاليا في دولة الإمارات.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

 دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر

الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد  

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

انطلقت صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

 

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من  اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43. 

