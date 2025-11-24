انتخابات النواب 2025، عمليات القاهرة: لم نتلق أي شكاوى عن العملية الانتخابية اليوم

18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم غلق ٧٢٤ لجنة تمثل جميع لجان الانتخاب بمحافظة القاهرة فى نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب والتي تجرى يومي ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وممثلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى طوال اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

