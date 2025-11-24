الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتخابات النواب 2025، عمليات القاهرة: لم نتلق أي شكاوى عن العملية الانتخابية اليوم

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم غلق ٧٢٤ لجنة تمثل جميع  لجان الانتخاب بمحافظة القاهرة فى نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب والتي تجرى يومي ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري.

انتخابات النواب 2025، البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" تشيد بتصدي الوطنية للانتخابات والداخلية لمخالفات المرشحين

انتخابات النواب 2025، الداخلية تكشف حقيقة شراء أحد المرشحين لأصوات الناخبين بالقاهرة

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة  لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة،  وممثلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى طوال اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات  واجب وطني على الجميع  للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء  قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أصوات الناخبين بالقاهرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية