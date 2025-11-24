الدوري الانجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

18 حجم الخط

الدوري الانجليزي، أعلن روين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام إيفرتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سين لامينز.

خط الدفاع: مزراوي، دي ليخت، دورجو، ليني يورو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، أماد ديالو، كاسيميرو، لوك شاو.

خط الهجوم: زيركيزي، مبويمو.

فريق إيفرتون، فيتو

تشكيل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد

في المقابل، أعلن ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، والذي يضم:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جيمس تاركوفسكي، مايكل كين، فيتالي مايكولينكو.

خط الوسط: جايمس جارنير، إدريسا جاي، تيم إيرويجبونام، كيرنان دوسبري هال.

خط الهجوم: إليمان ندياي، جاك جريليش، ثيرنو باري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

يدخل مانشستر يونايتد مباراة إيفرتون بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة إيجابية تحت قيادة روبن أموريم، أبرزها الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1، والتعادل مع توتنهام هوتسبير 2-2.

ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، سعيا للتقدم عدة مراكز في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، إذ يتواجد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة وحقق 5 انتصارات و3 تعادلات، فيما تلقى 3 هزائم.

بينما يسعي إيفرتون إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أولد ترافورد إذ يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، من 4 انتصارات، 3 تعادلات و4 هزائم.

