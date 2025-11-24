بوتين يكشف لـ أردوغان موقفه من المقترحات الأمريكية بشأن التسوية مع أوكرانيا

18 حجم الخط

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، بأن المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية يمكن النظر إليها بوصفها أرضية أولية للتسوية، إذا تم التعامل معها بشكل جاد وشامل.

موسكو ترحب بالمساعي الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية مع التحفظ

وأوضح بوتين أن روسيا منفتحة على الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع، مع ضرورة مراعاة مصالح روسيا الإستراتيجية ومبادئها الأمنية.

وشدد على أن أي حل يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية تمنع توسع حلف الناتو شرقًا وتؤمّن استقرار المنطقة.

أردوغان يعرض وساطة موسعة بشأن وقف الحرب الروسية الأوكرانية

من جانبه، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للقيام بدور وساطة فعّال بين موسكو وأوكرانيا، مؤكدًا أن تركيا تواصل دعمها للمسار السياسي ورفضها لأي تصعيد عسكري يزيد من تفاقم الأزمة.

فرص جديدة لفتح مسار تفاوضي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار الجانبان إلى أن المقترحات الأمريكية الأخيرة قد تشكل فرصة لإطلاق مسارات تفاوضية أكثر جدية، إذا ما تم البناء عليها بمبادرات مشتركة ومراعاة مصالح جميع الأطراف.

تركيا تُعزز حضورها في الملف الأوكراني

يرى مراقبون أن الاتصال يأتي في إطار تحرك تركي متجدد لتعزيز دور أنقرة كوسيط دولي، خاصة في ظل تعثر المفاوضات السابقة، وتزايد الحاجة إلى مبادرات توازن بين أمن أوروبا وروسيا واستقرار أوكرانيا.

الخطة الأمريكية لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين: أمر جيد ربما يحدث حاليا في مفاوضات السلام بشأن حرب أوكرانيا.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، الجمعة الماضي، عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية، والمدعومة من الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الموقع: إن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، مكونة من 28 نقطة، وتتضمن إجبار كييف على التخلي عن أراضٍ إضافية في الشرق، وتقييد حجم جيشها، والموافقة على عدم الانضمام أبدا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

