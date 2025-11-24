قرارات جديدة للنيابة العامة في واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة بالسلام

18 حجم الخط

أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية عدة قرارات بشأن التحقيق في تعرض عدد من الأطفال بمدرسة في السلام لهتك العرض علي يد 4 عمال.

شملت القرارات ارسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك، ارسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين اتهامات: الخطف المقترن بجريمة هتك العرض، حيازة أدوات وسلاح تستخدم في تهديد الصغار، الاعتداء على أطفال داخل مؤسسة تعليمية.



ووجه أهالي الضحايا اتهاما للمقبوض عليهم بهتك عرض أطفالهم وأخذهم إلى مكان بعيد لتنفيذ جريمتهم، مشيرين إلى أن أبناءهم أخبروهم بتفاصيل ما حدث وأن الجناة كانوا يأخذونهم إلى مخزن مظلم وبعيد ثم يفعلون بهم أفعالا مشينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.