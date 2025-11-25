18 حجم الخط

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأخيرة، بدأ العد التنازلي لانتهاء مسلسل كارثة طبيعية، حيث يستعد الجمهور لمشاهدة مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأخيرة قريبًا على منصة WATCH IT لإسدال الستار على الأحداث التي تابعها الجمهور بشغف وتصدرت اهتمام الجمهور علىى مدار أيام عرض المسلسل.

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأخيرة غدا الأربعاء 26 نوفمبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرةK ويمكن متابعة هذه الحلقة المنتظرة فقط وحصريا عبر منصة WATCH IT.

تفاصيل مسلسل كارثة طبيعية

وتدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج يجسده محمد سلام حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

