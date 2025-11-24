انتخابات النواب 2025، البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" تشيد بتصدي الوطنية للانتخابات والداخلية لمخالفات المرشحين

18 حجم الخط

واصل أعضاء البعثة الدولية لـ "ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، في 10 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وأشادت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، بتدخل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية للتصدي للمخالفات الانتخابية التي تم توثيقها وتقدم بها بعض المرشحين، خاصة الموقف الحاسم الذي أعلنته وزارة الداخلية بالقبض على 4 أشخاص في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية، لقيامهم بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين، وحيازتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

ودعت البعثة الدولية لتعزيز إجراءات المواجهة الحازمة لهذه المخالفات، وتؤكد استمرار تواصلها مع الهيئة الوطنية للإبلاغ عن مثل هذه الشكاوى التي ترد إلى غرفة العمليات، كما تؤكد البعثة ضرورة التفاعل الإيجابي من المرشحين والناخبين، بالإبلاغ عن أي مخالفة، من خلال توثيقها وإبلاغها للجهات المعنية لضمان نزاهة الأصوات، وأن تعبر الانتخابات عن إرادة الناخبين.

وتشير البعثة الدولية، إلى أن أحد أعضائها من المتابعين، خلال زيارته إلى مدرسة أم المؤمنين في محافظة بورسعيد، حصل على فحص طبي سريع ومجاني ضمن الخدمات المقدمة داخل اللجنة، وأشاد بمستوى التجهيزات والدعم المتاح للناخبين.

وأكد المتابعون الدوليون، عقب زيارتهم لمدرسة الشيخ عابد بمحافظة بورسعيد، أن هذه الانتخابات تعد من أكثر العمليات الانتخابية شمولًا وطابعًا ديمقراطيًا، لما تعكسه من رغبة حقيقية لدى المواطنين في اتخاذ القرار والمشاركة في تنمية الدولة، في ظل حضور لافت للشباب، والتي جاءت مكثفة ومنظمة، إلى جانب مشاركة واضحة للنساء والفتيات، وهو ما يعكس تناميًا ملحوظًا في الوعي بأهمية المشاركة السياسية.

وخلال زيارة المتابعين لمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، التي يبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 7,415 ناخبًا، أعرب أعضاء البعثة الدولية عن تقديرهم الشديد لمستوى التنظيم داخل اللجنة، حيث أن كل شيء كان مرتبًا، وأن القائمين على العملية الانتخابية تعاملوا مع فريق المتابعة بكل احترام ولطف.

كما تحدث المتابعون، عقب زيارتهم لمدرسة رشيد بمصر الجديدة بالقاهرة، عن أن التعليمات الخاصة بإجراءات التصويت معروضة بوضوح داخل اللجنة، إلى جانب توفير عدد من التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار السن لضمان مشاركتهم بسلاسة ويسر.

يذكر أن، "ائتلاف نزاهة" يضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

