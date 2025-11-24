الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تأكدنا من عدم ثبوت شكوى "صوت الشعب" بشأن نقل جماعي للناخبين

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تلقت عددًا من الشكاوى المقدمة من بعض الأحزاب السياسية، وتم التعامل معها وفق الآليات المعتمدة للتحقق من أي وقائع قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن حزب صوت الشعب تقدّم بفيديو يتضمن ادعاء بوجود عملية نقل جماعي للناخبين. 

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، قامت الهيئة بفحص الشكوى ميدانيًا، وتبين عدم صحة الواقعة، نظرًا لوجود السيارة المشار إليها بعيدًا تمامًا عن أي مركز انتخابي، ما ينفي اعتبارها مخالفة تتعلق بالمقر محل التصويت.

وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع جميع الشكاوى الواردة من الأحزاب أو المواطنين بجدية كاملة، وتتحقق منها فورًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

الجريدة الرسمية