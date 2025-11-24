60 فيلما من 22 دولة، افتتاح مهرجان الفيوم لأفلام البيئة والفنون المعاصرة غدا

18 حجم الخط

أعلنت إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، تفاصيل الأفلام المشاركة في مسابقات الدورة الثانية، التي تنطلق، غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتشهد عرض 60 فيلمًا من 22 دولة.

المسابقة الرسمية

تضم المسابقة الرسمية بالمهرجان 7 أفلام طويلة هي: "كورباريون" من المغرب، و"أناشيد آدم" من الولايات المتحدة الأمريكية، و"زيزيات" من المكسيك، و"البيت الضائع" من رومانيا و"أوغندا.. تشكيل أمية" من أوغندا، و"أقورا" من تونس، و"إنسيسو.. آثار الذاكرة" من إسبانيا".

مسابقة الأفلام القصيرة

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 31 فيلما هي: "يلا عجلة" و"قاهرة" و"أنا عباد الشمس" و"نطة" و"مال قارون" و"أم الدنيا" و"بلا مأوى" و"حرير نقادة" من مصر و"الحنطة" من المغرب، و"تحت الخط" من الولايات المتحدة و"مرايا" من المغرب و"البنات" من إيران، و"يا حنوني" من فرنسا، و"العهد" من تونس وسوريا، و"الغابة المظلمة" من التشيك و"سمكة وجبنة" من ألمانيا، و"المرعش" من اليمن.

وتضم القائمة أيضا: "ذوبان" من سفالبارد، و"غوتلي مان" من الهند، و"2050" من لبنان، و"فن الأرض" من تونس، و"اليوم الأول من الشتاء" من سلوفينيا و"العسل المر" من روسيا و"هدهدة" من السعودية، وبايان خوش" من إيران و"يمكن تحت السما" من مصر وفرنسا، و"في لحظة" و"الميدان الأخير" من فلسطين" و"ما الذي نبت" من البرتغال و"حيث تستريح النجوم" من الهند و"غسوف.. غدامس القديمة" من ليبيا.

مسابقة أفلام الطلبة

وفي برنامج خاص يتسابق 22 فيلما من أفلام الطلبة المصريين وهي: "عواء" و"وهم" و"أمل غائب" و"ليلة معاون" و"ما المتبقي" و"مجرد ظل" وحالم وحائر ويموت كل يوم" و"ظل الأزقة" و"ماذا بعد" و"أفكار عم فكري" و"بيلعب في عبي" و"ست بسمية" و"انظر أبي.. استطيع الطيران" و"هدية أمي الأخيرة" و"برة الصندوق" و"سولو التدوير" و"سر فيكتوريا" و"تجلي" و"راقودة" و"نبت الأرض" وعلى صعيد مصر" و"عمق سطحي".

كان مهرجان الفيوم السينمائي أطلق منذ أيام البوستر الرسمي للدورة الثانية التي تحمل رؤية فنية وبصرية تعبّر بوضوح عن هوية المهرجان وشعاره، والبوستر الجديد من تصميم محمود إسماعيل، الذي صممه بشكل مميز، يعتمد على بناء بصري محكوم بعلاقة متوازنة بين الشكل والمضمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.