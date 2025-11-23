الإثنين 24 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: قضينا على الطبطبائي القائد الكبير في حزب الله

نتنياهو
نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل رئيس أركان حزب الله اللبناني علي الطبطبائي.

 



وأضاف نتنياهو: في تسجيل مصور، إن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بأن يشكل تهديدا من جديد، ولن نسمح للحزب أن يبني قوته مرة أخرى".

وتابع: "لقد قضينا على الطبطبائي، القائد الكبير في حزب الله".

 

اغتيال قيادي بحزب الله 

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحزب، قائلا: "نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تجرد حزب الله من سلاحه، وأن تفي بالتزاماتها وتعهداتها".

ووصف نتنياهو علي الطبطبائي بأنه من أصحاب "الأيدي الملطخة بالدماء"، مشيرا إلى أنه "ليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة وضعت جائزة كبيرة على رأسه".

