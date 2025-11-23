حزب الله ينعى هيثم علي الطبطبائي

18 حجم الخط

نعى حزب الله اللبناني في بيان، مساء الأحد، القائد الكبير هيثم علي الطبطبائي الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

حزب الله ينعى الطبطبائي

وقال حزب الله في بيانه: "بكل فخر واعتزاز يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي ‏الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على ‏منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".‏

الغارات الإسرائيلية على بيروت

وأضاف الحزب في بيانه: "التحق القائد الكبير بإخوانه بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، ‏وبعد مسيرة حافلة ‏بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في ‏مواجهة العدو ‏الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة".

وتايع قائلا: "لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة ‏الدفاع ‏عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين ‏وضعوا ‏المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع ‏الانتصارات". ‏

وأردف بالقول: "لقد منّ الله عليه بوسام الشهادة الرفيع وإن شهادته العظيمة ستضفي ‏أملا وعزيمة وقوة لإخوانه ‏المجاهدين وإصرارا على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر ‏قوة وإلهام لهم، وسيحمل ‏المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضون ‏قدما بثبات وشجاعة ‏لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أمريكا".‏

