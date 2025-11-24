الرئيس الصيني يوجه رسالة عاجلة لترامب

18 حجم الخط

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ظلت مستقرة بشكل عام وتحسنت منذ اجتماع بوسان.

وأشار شي جين بينغ إلى أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على زخم العلاقات والتزام الاتجاه الصحيح.

وشدد على أن عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي بعد الحرب، مؤكدا ضرورة توسيع رقعة التعاون وتضييق فجوة الخلافات من أجل تحقيق تقدم أكثر إيجابية.

وقال الرئيس الصيني إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تحميا معا نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وتحافظا على زخم العلاقات.

كما أكد شي جين بينغ أن بكين تدعم جهود السلام في أزمة أوكرانيا، معربا عن أمله في توصل طرفي اتفاق السلام إلى حل الأسباب الجذرية للأزمة.

ونقل التلفزيون الصيني عن الرئيس قوله: "تأمل الصين أن تواصل جميع الأطراف تقليص خلافاتها، وأن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن "الصين تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".

