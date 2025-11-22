كرة السلة، طاقم تحكيم ليتواني لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، عن طاقم تحكيم نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال، والذي يجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، حيث يقام اليوم السبت مباراة الذهاب، على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتكون الطاقم من جينتاراس ماسيوليس ويعاونه كل من فيدمانتاس روشيناس وديفيداس ماتشولسكي.

وستنطلق مباراة المرتبط في السادسة مساءً، على أن تُقام مباراة الرجال في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات ذهاب النهائي بين القطبين.

وتُقام مباراة الإياب يوم الإثنين 24 نوفمبر، حيث تُلعب مباراة المرتبط في الخامسة مساءً، تليها مباراة الرجال في السابعة والنصف مساءً على الصالة نفسها.

وكان فريق سبورتنج قد حسم المركز الثالث بعد فوز فريق المرتبط على سموحة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي أُقيم أمس على صالة برج العرب بالإسكندرية.

