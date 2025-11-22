السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو
18 حجم الخط

تنطلق اليوم السبت، منافسات الذهاب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025 /2026، بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق المرتبط في الـ6 مساء، على أن تقام مباراة فريقي الرجال في الـ8:30 مساء، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلن اتحاد كرة السلة عن حضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري، بواقع 300 مشجع لكل فريق.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي الاتحاد السكندري صالة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أشرف صبحي يلتقي رئيس مكتب دوري كرة السلة الأمريكي NBA بمصر

بحضور جماهيري، موعد نهائي دوري مرتبط كرة السلة بين الأهلي والاتحاد

مواجهات قوية للفراعنة في كرة السلة 3/3 بنصف نهائي دورة التضامن الإسلامي

منتخب كرة السلة 3/3 يستعد للظهور في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية