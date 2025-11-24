مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في القطاع

18 حجم الخط

أفادت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الإثنين بأن مؤسسة غزة الإنسانية أعلنت انتهاء مهمتها الطارئة في القطاع.

مؤسسة غزة الإنسانية تنهي مهمتها بغزة

ومن جانبه قال القائم بأعمال مندوب بريطانيا بمجلس الأمن، جيمس كاريوكي، اليوم الإثنين: يجب على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الآن ودون تأخير.



بريطانيا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف جيمس كاريوكي: على حماس الوفاء بالتزاماتها وإنهاء سيطرتها على غزة ويجب أن تحترم الترتيبات الانتقالية السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير.

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الإثنين، إن ما يحدث في المناطق الشرقية ومنتصف قطاع غزة عمليات تطهير عرقي مكتملة الأركان وامتداد للإبادة.

وفي الوقت ذاته اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر عبرية، بإصابة مستوطن إسرائيلي بجراح، وتضرر مركبته جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة الكرمل شرقي مدينة يطا جنوبي الخليل.

وفي سياق آخر، أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أمس الأحد، قادة كبارًا لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

