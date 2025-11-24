استشهاد 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في غزة وخان يونس

18 حجم الخط

استشهد 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن المستشفى المعمداني، اليوم الإثنين، سقوط شهيد بنيران قوات الاحتلال خارج الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أعلن مجمع ناصر الطبي سقوط شهيد ثانٍ بنيران مسيرة إسرائيلية داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وقبل وقت سابق أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارة جوية شرقي مدينة غزة.

وأمس أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شمال شرقي مدينة ‎رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

إسرائيل تكثف قصفها على مناطق عدة بجنوب قطاع غزة

وكثفت إسرائيل، قصفها العنيف على مناطق عدة من جنوب قطاع غزة، أبرزها رفح الفلسطينية وخان يونس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النيران تجاه خان يونس جنوبي قطاع غزة.

غارات جوية متتالية على خان يونس

وأضافت، أن الطائرات الحربية شنت غارات جوية متتالية على خان يونس، بالتزامن مع قصف الدبابات مشكلة أحزمة نارية في المدينة.

كما نسفت القوات الإسرائيلية عدة مبان في جنوب شرق خان يونس، فيما كثفت مدفعية الجيش من قصفها على جنوبي قطاع غزة.

